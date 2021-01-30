من الشاي والقهوة إلى الكورن فليكس.. الأصول التاريخية لمجموعة من أشهر الأكلات والمشروبات

سلط تقرير لموقع "List Verse" الأمريكي الضوء على الأصول التاريخية لمجموعة من أشهر الأكلات والمشروبات التي تحظى بشعبية وإقبالًا على مستوى العالم، والتي ربما لا يعرف كثيرون قصص اكتشافها أو ابتكارها، ومن بينها على سبيل الشاي والقهوة والشطائر أو الساندويتشات والكورن فليكس وغيرهم، كما يتبين فيما يلي:





1. الشاي:





يعتبر الشاي من أكثر المشروبات شعبية في العالم.. والسؤال هنا هو كيف أصبحت أوراق نبات الشاي ذات قيمة عالية؟





تشير إحدى الأساطير الصينية إلى أن إمبراطورًا صينيًا هو من اكتشف مزايا أوراق نبات الشاي، وكانت البداية في عام 2737 قبل الميلاد أثناء جلوس الإمبراطور "شين نونج" تحت شجرة، حيث تصادف أنه كان يغلي بعض الماء عندما تسببت هبة ريح في سقوط بعض أوراق النبات في وعاء الماء المغلي، ولدى امتزاجها بالماء ملأت رائحة الشاي المكان، واحتسى الإمبراطور "شين نونج" أول كوب شاي مسجل.





ويُعتقد أن الخصائص الطبية للشاي قد اُكتشفت على الأرجح في مرحلة ما ودُمج في الطب الصيني قبل أن يتطور إلى المشروب الذي نتناوله في الوقت الراهن.





جدير بالذكر أن الأسطورة الصينية ليست القصة الوحيدة التي تتناول قصة تاريخية وراء اكتشاف الشاي، حيث جاء في إحدى القصص الهندية أن راهبًا بوذيًا يُعرف باسم "بودهيدهارما" تعهد بممارسة التأمل لمدة 10 سنوات بدون نوم، وعندما نام بعد مضي 9 سنوات غضب بشدة لدرجة أنه مزق جفنيه، وبعد أن ضربا الأرض تحولا إلى نباتات شاي، وأصبح الشاي وسيلة بالنسبة للرهبان لتفادي النوم.









2. القهوة:





أشار التقرير إلى أن الأصل الحقيقي للقهوة ضاع مع مضي الزمن، لكن الأساطير المتعلقة بكيفية اكتشافها لأول مرة تعد مثيرة للغاية، إذ جاء في إحدى القصص من إثيوبيا أن راعي ماعز يُدعى "كالدي" هو أول من لاحظ الخصائص الفريدة لحبوب البن، إذ تصادف أنه كان يرعى ماعزه عندما لاحظ أنهم كانوا يتناولون حبات من نبات معين ومن ثم ينتعشون ويتقافزون ولاحظ أيضًا عزوفهم عن النوم تلك الليلة؛ وعندما أخبر رهبان محليين بشأن اكتشافه، وجدوا أن القهوة ساعدتهم على البقاء مستيقظين لأداء صلواتهم في وقت متأخر من الليل.





تشير قصة أخرى إلى أن شخصًا منفيًا من مكة وجد نفسه يتضور جوعًا في الصحراء وعندما مضغ حبات من شجرة البن ذهب جوعه لكنها كانت مريرة للغاية، لذا قرر شوي الحبوب لكنها صارت صلبة لذا لجأ إلى غليها كي تصبح أكثر ليونة فوجد أن الماء تحول إلى مشروب لذيذ، ومن هنا كانت بداية مشروب القهوة.





3. المصاصة المثلّجة:





على الأرجح يبدو ذلك غريبًا، لكن يقال إن مبتكر المصاصة المثلّجة كان صبيًا أمريكيًا عمره 11 عامًا ويُدعى "فرانك إيبرسون"، وقد ابتكرها بالصدفة البحتة بعد أن ترك عن طريق الخطأ كوبًا يحتوي على خليط من من الصودا والمياه وبداخله أعصا خشبية كان يستخدمها في الخلط بالحديقة الملحقة بمنزله، لتبقى بالخارج خلال ليلة باردة، وفي صباح اليوم التالي وجد أن مشروبه تجمد داخل الكوب ومعه عصا الخلط، وشرع في لعق خليط الصودا عن العصا.





وأطلق "إيبرسون" على ابتكاره اسم "إبسيكل- Epsicle " تيمنًا باسمه، كما بدأ في بيعه للجيران والأصدقاء بمنطقته وحصل على براءة اختراع في عام 1924، لكن الاسم الذي اختاره في البداية لم يلق إعجابًا من قبل الكثيرين لذا غيره لاحقًا إلى "Popsicle".





وعندما فشل "إيبرسون" في تحقيق أرباح من فكرته، باعها بعد بضع سنوات إلى شركة مقرها مدينة "نيويورك" الأمريكية والتي أضافت لابتكاره عصا ثانية وصنعت الحلوى المجمدة التي نعرفها اليوم.





4. الساندويتش:





الشطائر أو الساندويتشات تعد أحد أكثر الطرق شيوعًا لتناول الوجبات، إذ أن الخبز يعد منذ مئات أو آلاف السنين بمثابة العنصر الأساسي في الأنظمة الغذائية للكثيرين، ورغم أنه لا يمكن معرفة هوية أول شخص فكر في تقطيع الخبز ووضع وجبته بين شرائحه على وجه التحديد، لكن يمكن الإشارة إلى من ساهم في شهرة هذه الفكرة، وهو "جون مونتاجيو"، الملقب بـ"إيرل ساندويتش الرابع"، وهو رجل دولة عاش في القرن الثامن عشر ببريطانيا خلال فترة شهدت إدمانًا شديدًا على المقامرة فكانت الطبقة الارستقراطية تمضي ساعات على طاولات القمار إما في الربح أو في أغلب الأحيان خسارة ثروات.





يذكر أن لقب "إيرل ساندويتش" هو لقب نبيل مرتبط اسميًا ببلدة "ساندويتش" التاريخية بمقاطعة "كينت" في إنجلترا.





وبالنسبة للبعض مثل "جون مونتاجيو" فقد كان قضاء لحظة واحدة بعيدًا عن طاولة القمار بمثابة لحظة ضائعة، لذلك فبدلًا من الحصول على استراحة لتناول وجبة طلب من الطاهي إحضار شيء يمكنه تناوله دون النهوض من مكانه، وكان ذلك عبارة عن شرائح من الخبز بينها حشوات متعددة النكهات، وحال الخبز دون اتساخ يديه ومكنه من تناول وجباته دون حاجة إلى شوكة أو سكين وأصبح في إمكانه مواصلة المقامرة.





وأفاد تقرير "List Verse" بأن هذه الواقعة تعد مثارًا للجدل حول إذا ما كانت هي الأصل الحقيقي للشطائر، لكن بالنسبة إلى "جون مونتاجيو" فإن مساهمته تعد الأكثر استمرارية.









5. الكورن فليكس:





يرجع الفضل في ابتكار "الكورن فليكس" أو رقائق الذرة إلى "جون هارفي كيلوج"، وهو طبيب أمريكي وخبير تغذية، وذلك بالتعاون مع شقيقه الأصغر "ويل كيث كيلوج"، حيث كان الأخوان "كيلوج" يديران مصحة بمدينة "باتل كريك" في ولاية "ميشيجان"، وأثناء بحثهما عن طعام سهل الهضم من أجل المرضى قاما بطهي بعض الذرة، لكن تشتت انتباه الشقيقين وتركا الذرة المطبوخة طوال الليل حتى أصبحت جافة.



