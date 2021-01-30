شهية ولذيذة.. طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية

من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، قدمت الشيف

مقادير أوراك الدجاج المحشية

5 أوراك دجاج مخلية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

4 ملعقة كبيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل





-لعمل الأرز

2 كوب أرز

بصل

150 جرام لحم مفروم

1 كوب بسلة

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة كركم

جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 مكعب مرق

لوز مقلي للوجه





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طريقة تحضير أوراك الدجاج المحشية

لعمل الدجاج

-تخلط جميع المكونات معا، ثم يتبل بها الدجاج

-تترك في التتبيلة حوالي ساعتين

-تحشى أوراك الدجاج بالأرز

-تطبق من جميع الجهات باستخدام بولة

-توضع في الفرن حتى تمام الطهي بدرجة حرارة 180





لعمل الأرز

-يسخن السمن على النار، ثم يضاف البصل، ونقلب

-تضاف اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها إلى اللون البني

-تضاف البسلة، والتوابل ونقلب

-يضاف الأرز والماء حتى يغطي الوجه

-يترك على النار حتى تتشرب جميع السوائل

-يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي







