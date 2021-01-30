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مرأة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية

السبت 30/يناير/2021 - 09:31 ص
طريقة عمل أوراك الدجاج
طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية
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هاجر هانئ
أوراك الدجاج المحشية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات، قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا طريقة عمل أوراك الدجاج المحشية.


مقادير أوراك الدجاج المحشية
5 أوراك دجاج مخلية 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج 
4 ملعقة كبيرة ليمون 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
ملح وفلفل 

-لعمل الأرز
2 كوب أرز 
بصل 
150 جرام لحم مفروم 
1 كوب بسلة 
1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون 
1 ملعقة صغيرة قرفة 
1 ملعقة صغيرة كركم 
جوزة الطيب 
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 مكعب مرق 
لوز مقلي  للوجه

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طريقة تحضير أوراك الدجاج المحشية
لعمل الدجاج
-تخلط جميع المكونات معا، ثم يتبل بها الدجاج
-تترك في التتبيلة حوالي ساعتين
-تحشى أوراك الدجاج بالأرز
-تطبق من جميع الجهات باستخدام بولة
-توضع في الفرن حتى تمام الطهي بدرجة حرارة 180

لعمل الأرز
-يسخن السمن على النار، ثم يضاف البصل، ونقلب
-تضاف اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها إلى اللون البني
-تضاف البسلة، والتوابل ونقلب
-يضاف الأرز والماء حتى يغطي الوجه
-يترك على النار حتى تتشرب جميع السوائل
-يترك على نار هادئة حتى تمام الطهي


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