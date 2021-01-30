ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يطرح لأول مرة.. اقتصاد القاهرة تكشف عن برنامج جديد لطلاب الساعات المعتمدة

السبت 30/يناير/2021 - 10:10 ص
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
Advertisements
أحمد الشاهد
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن طرح برنامج دراسي جديد سيتم تفعيله لأول مرة لطلاب الساعات المعتمدة خلال الفصل الدراسي الجديد .

وأضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هذا البرنامج هو "الاقتصاد السياسي" وذلك لزيادة خبرات الطلاب وتعريفهم بالجوانب السياسية والاقتصادية وزيادة خبراتهم لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ، بحبث تكون قادرة على صناعة السياسة الاقتصادية .

اقرأ أيضًا : 

ويتم طرح البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين لتزويد الطالب بالمعلومات والمهارات ليكون مؤهلا للعمل في المؤسسات المتخصصة مثل المراكز البحثية والشركات الاستشارية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات العالمية .

وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح أن الكلية تتيح التقديم لطلبات الالتحاق بالدراسات العليا حضوريا في مقر الكلية مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية المقررة أو أونلاين .
 ‏
كما أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك كيفية إقامتها خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم ، بحيث يتم إعدادها وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة ، مؤكدا على أن الكلية مستعدة لإقامتها بأي طريقة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة .. كيفية الحصول على الخدمات الصحية .. و موعد طرح جدول امتحانات نصف العام

مع زيادة انتشار كورونا.. ننشر أسماء كليات جامعة القاهرة التي أعلنت الدراسة أون لاين

لطلاب جامعة القاهرة.. الدراسة في هذه الكليات أصبحت "أونلاين".. واستعدادات للامتحانات بإجراءات احترازية

عميد اقتصاد القاهرة: طرح باقي المقررات اون لاين وإجراء الامتحانات بهذه الطريقة

كليات جامعة القاهرة تسابق الزمن لتسهيل الدراسة على المنصة الالكترونية.. آداب وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية ينتهون من رفع المقررات التعليمية.. و تخفيف المناهج للطلاب ذوي الهمم

أبرزها هندسة البرمجيات.. تعرف على أحدث البرامج الدراسية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

الرسالة الأخيرة من محمد الصغير لحفيده يس: "أنا مبسوط"

زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون بين وزارة التعليم الإماراتية والإسرائيلية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

فيديو جراف.. توقعات بتحول كوفيد-19 إلى مرض جهازي

خلال فبراير.. البحوث الفلكية: حركات الكويكبات لا تمثل خطورة على الأرض

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الغريبة وتحوله إلى حب حقيقي

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه