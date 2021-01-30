يطرح لأول مرة.. اقتصاد القاهرة تكشف عن برنامج جديد لطلاب الساعات المعتمدة

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن طرح برنامج دراسي جديد سيتم تفعيله لأول مرة لطلاب الساعات المعتمدة خلال الفصل الدراسي الجديد .





وأضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هذا البرنامج هو "الاقتصاد السياسي" وذلك لزيادة خبرات الطلاب وتعريفهم بالجوانب السياسية والاقتصادية وزيادة خبراتهم لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي ، بحبث تكون قادرة على صناعة السياسة الاقتصادية .





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ويتم طرح البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين لتزويد الطالب بالمعلومات والمهارات ليكون مؤهلا للعمل في المؤسسات المتخصصة مثل المراكز البحثية والشركات الاستشارية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات العالمية .





وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح أن الكلية تتيح التقديم لطلبات الالتحاق بالدراسات العليا حضوريا في مقر الكلية مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية المقررة أو أونلاين .

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كما أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك كيفية إقامتها خلال الاسبوع الاول من شهر فبراير القادم ، بحيث يتم إعدادها وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة ، مؤكدا على أن الكلية مستعدة لإقامتها بأي طريقة .