لمواجهة كورونا.. أبو ظبي تعلن إجراءات جديدة بشأن دخولها

أعلنت إمارة أبو ظبي الإماراتية، اليوم السبت، إجراءات جديدة بشأن دخول الإمارة بسبب الإجراءات المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بداية من بداية شهر فبراير المقبل.











وجاء في القرار: "تستمر إجراءات دخول الإمارة بفحص مسحة الأنف (PCR) المعتمدة، والتي تشمل الدخول خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR إضافي في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية".











وأضاف القرار: "اعتمدت اللجنة تحديث الإجراءات المتعلقة بدخول الإمارة بفحص الليزر (DPI)، إذ يسمح الدخول خلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص الليزر، على ألا يستخدم فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليتين".











كما اعتمدت اللجنة في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة فيجب إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في اليوم السابع إذا تجاوزت الإقامة 7 أيام.







