تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة

تحتل العلامة التجارية اليابانية "نيسان" مكانة فريدة داخل الأسواق العالمية للسيارات، بينما استطاعت أن تحقق شهرة واسعة داخل الشارع المصري عبر اصدارها "صني"، والذي ينتمى إلى فئة السيارات السيدان العائلية، ويأتي هذا النموذج بعدد 4 فئات تتنوع من ناحية الكماليات التجهيزات.





تستمد نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 134 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر نوعين من نواقل الحركة، الأول ذات مقبض يدوي "مانيوال" مخصص للفئة الأولى، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، يبدأ من الفئة الثانية.





وبفضل هذه الامكانيات تستطيع السيارة ان تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 15.5 ثانية، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم/ساعة.





وحصلت نيسان صني على حزمة من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، و نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و نظام دعم الفرامل BA، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و مرايات جانبية كهربائية، و نظام الحماية ضد السرقة، بالاضافة إلى مستشرات ركن خلفية تبدأ من فئة MIDLINE.





كما تحتوي السيارة على عدة تجهيزات مثل، مكييف هواء، و زجاج كهربائي للأربعة أبواب، و ضمت الفئات الأعلى تجهيزا مقود حركة متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي، و زجاج ملون للمقاعد الخلفية، و جنوط معدنية باللون الفضي ذات تصميم هندسي مميز.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان صني موديل 2021 :





الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 179.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 201 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 214.500 جنيه.