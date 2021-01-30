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سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

السبت 30/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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صبري طلبه
شهدت الفئة الأولى من السيارة ام جي HS موديل 2021 ارتفاعا في قيمتها السعرية، وقدرت هذه الزيادة بنحو 5 آلاف جنيها، بينما ظلت الفئة الثانية وهي نسخة ليفربول محتفظة بنفس القيمة التسويقية الخاصة بها، و يعد هذا الاصدار هو الأحدث في عائلة MG، والذي ينضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV .

وحصلت ام جي HS  على باقة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، عدد 6 وسائد هوائية AIR BAGS، و حزمة من أنظمة التحكم بالفرامل ، و خاصية مراقبة النقطة العمياء، وبرنامج التنبيه عند الانعطاف، وفرامل يد كهربائية، ومستشعرات ركن مزودة بكاميرا للاصطفاف المثالي، و مرايات جانبية كهربائية، و خاصية متابعة مستوى الهواء بالإطارات.

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكوم من 7 سرعات.

تمتعت ام جي HS بمصابيح حادة تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، و عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة يتوسطها جنط معدني مكون من 5 اضلاع مزدوجة، و اقطاب ثنائية تعلوا سقف السيارة، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما تزيد من متعة القيادة.

تحتوي قمرة القيادة على شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10.1 بوصة، و لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، و مقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم، ومثبت سرعة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء، و مقاعد كهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي HS موديل 2021 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 405 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LFC EDITION 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 410 آلاف جنيه.
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021
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