بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

شهدت الفئة الأولى من السيارة ام جي HS موديل 2021 ارتفاعا في قيمتها السعرية، وقدرت هذه الزيادة بنحو 5 آلاف جنيها، بينما ظلت الفئة الثانية وهي نسخة ليفربول محتفظة بنفس القيمة التسويقية الخاصة بها، و يعد هذا الاصدار هو الأحدث في عائلة MG، والذي ينضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV .





وحصلت ام جي HS على باقة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، عدد 6 وسائد هوائية AIR BAGS، و حزمة من أنظمة التحكم بالفرامل ، و خاصية مراقبة النقطة العمياء، وبرنامج التنبيه عند الانعطاف، وفرامل يد كهربائية، ومستشعرات ركن مزودة بكاميرا للاصطفاف المثالي، و مرايات جانبية كهربائية، و خاصية متابعة مستوى الهواء بالإطارات.





تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكوم من 7 سرعات.





تمتعت ام جي HS بمصابيح حادة تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية، و عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة يتوسطها جنط معدني مكون من 5 اضلاع مزدوجة، و اقطاب ثنائية تعلوا سقف السيارة، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما تزيد من متعة القيادة.





تحتوي قمرة القيادة على شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10.1 بوصة، و لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة، و مقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم، ومثبت سرعة، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء، و مقاعد كهربائية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي HS موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 405 ألف جنيه.



