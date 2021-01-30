برلماني: القطار الكهربائى إضافة جديدة لمشروعات النقل العملاقة فى عهد السيسي

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان مشروع القطار الكهربائى واحدًا من اهم المشروعات القومية العملاقة وإضافة جديدة لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشاد "مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أكد فيها أن القطار الكهربائى السريع ليس خطًا واحدً ولكنه شبكة كاملة من الخطوط لربط كل أنحاء الجمهورية بعضها ببعض وإن كل موانئ مصر ومناطقها الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة سترتبط بشبكة القطارات السريعة وأن هناك 10000 آلاف كيلو من القطارات المعتادة التقليدية التى تعمل بالديزل على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أن العالم أجمعه الآن يتجه للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأشار النائب أمين مسعود إلى أهمية تأكيد وزير النقل أن شبكة القطارات طولها 1750 كيلو متر طولى وإن أول خط فيها سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر وإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو، وذلك يعد فقط البداية بخلاف الخط الأخر الذى سيربط الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء "جرجوب" غرب بمطروح





وأوضح أنه سيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع حيث أن فى العين السخنة ستكون محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون بها محطة "ركاب وبضائع"، ثم بالقاهرة الجديدة "منطقة صناعية"، ثم "سكان" بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان "لنقل السكان والبضائع"، ثم محطة البدرشين فى الجيزة "منطقة صناعية وسكان"، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار، ثم إسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ 200 كيلو حتى مطروح ولكن ننتظر الانتهاء من تصميماته فى الوقت الحالى





وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بالاسراع فى تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق الذى سيكون له تأثيره الايجابى والكبير على حركة التجارة والاستثمار فى مصر خاصة أن الخط الثالث سيربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألومنيوم فى نجع حمادى حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادى.





وأوضح أنه سيتم أيضا تسيير قطار كهربائى تسهيلا للسياح وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين حتى يقضون يومهم بالأقصر ويعودون من جديد إلى الغردقة دون انتظار الطائرات لنقلهم وذلك بخلاف القطارات التجارية التى ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس.



