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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

السبت 30/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول اليوم في الدوحة إستعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 ببطولة كأس العالم للاندية والمقرر لها الخميس المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعبًا منفصلًا للقلعة الحمراء هو الأستاد رقم 1 في ملاعب جامعة قطر والذي سبق ان تدرب عليه الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي يناير من العام الماضي.

ووضع كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا بدنيا للاعبين؛ لخوض مرانهم الأول في قطر؛ استعدادا لمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته قبل مغادرته القاهرة دون راحة منذ خوض مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم وضع كابلو رانجواجا وحدات تدريبية خفيفة في المران الأول للفريق في قطر.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر أمس الجمعة وأجرت مسحة طبية داخل مطار الدوحة قبل أن يتوجه الجميع إلى غرفهم بفندق الإقامة؛ للدخول في عزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية.

ويشارك الأهلي بطل قارة إفريقيا في منافسات كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له تحقيق المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.
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