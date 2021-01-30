ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة كندية تطالب الحكومة بعدم شراء طائرات مسيرة من إسرائيل

السبت 30/يناير/2021 - 01:06 م
منظمة كندية تطالب
منظمة كندية تطالب الحكومة بعدم شراء طائرات مسيرة من إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
دعت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME)، الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات مسيرة (من دون طيار) من إسرائيل.
 
جاء ذلك في منشور للمنظمة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة.
 
وفي وقت سابق، وقعت كندا عقدًا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات مسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) ثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل.
 
ومن بين الطائرات المسيرة التي تشملها الصفقة هي "هيرمس 900″، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فضيحة عالمية.. داعش تشتري أحدث ترسانات الأسلحة من 20 دولة

"التعاون الإسلامي" تندد باستهداف الحوثيين المستمر للسعودية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان

3 رحلات أسبوعيا.. أير كندا تبدأ حجز التذاكر بين مونتريال والقاهرة

ترشيحاتنا

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

جوميز يتحدى أمرابط.. التشكيل المتوقع لقمة الهلال والنصر في السوبر

بعد إحراقه 22 محلا.. تعويض المتضررين والسجن المشدد لـ هتلر التوفيقية

إيران تعدم "دهقان" بتهمة قتل أعضاء الحرس الثوري.. وإدانة أممية

دعاء المظلوم على الظالم

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات إم جي HS موديل 2021

بملابس كلاسيك.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة من أحدث جلسة تصوير

تعرف على مواصفات نيسان صني موديل 2021.. أسعار الـ4 فئات الجديدة