عاطل وعامل وراء مقتل سائق توك توك بالدقهلية

نجحت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك وضبط مرتكبى الواقعة بالدقهلية .





تلقى مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز) بطريق ترابى بالأراضى الزراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وقرر والده "عامل" بخروجه من منزلهما للعمل على مركبة "التوك توك" وعدم عودته .





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهما شخصين (عاطل مقيم بدائرة المركز – عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة كفرالشيخ).





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهما.





وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين بأنه نظرًا لكونه مقيم بالقرية محل إقامة المجنى عليه وعلمه بعمله على مركبة "التوك توك" قيادته، إتفق مع المتهم الثانى على قتله وسرقة مركبة "التوكتوك"، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستقلال مركبة "التوك توك" صحبته بزعم توصيلهما إلى محل إقامتهما .. ثم قاما بمغافلته وخنقه حتى فقد الوعى والتعدى عليه بعصا "شومة" على رأسه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بذات المكان وهربا بمركبة "التوك توك".





وعقب ذلك توجها بالتوك توك المستولى عليه إلى محافظة كفرالشيخ وتم تغيير معالمه والتقابل مع أحد الأشخاص (عاطل ، له معلومات جنائية") وأخبراه بإرتكابهما الواقعة ورغبتهما فى بيع "التوك توك"، وإصطحبهما لأحد الأشخاص (ميكانيكى ، مقيم بمحافظة كفرالشيخ) والذى قام بشرائه منهما نظير مبلغ مالى "بالرغم من علمه بكونه من متحصلات واقعة قتل وسرقة".



