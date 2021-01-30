بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، السبت، استئناف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط؛ عقب تحسن الأحوال الجوية، وانطلق 127 مركبًا من ميناء البرلس بعد تزويده بالوقود اللازم، والاطمئنان على الحالة الفنية للمراكب.





كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس، عقب استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية، وسط التزام الصيادين بكافة التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة حرصًا على سلامتهم.





ومن جانبها، تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بانتظام حركة الملاحة بالميناء وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.





وكانت حركة الصيد توقفت منذ الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، المصاحبة لنوة الكرم.



