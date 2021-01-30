ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

السبت 30/يناير/2021 - 02:39 م
استئناف حركة الصيد
استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، السبت، استئناف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط؛ عقب تحسن الأحوال الجوية، وانطلق 127 مركبًا من ميناء البرلس بعد تزويده بالوقود اللازم، والاطمئنان على الحالة الفنية للمراكب.

كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس، عقب استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية، وسط التزام الصيادين بكافة التعليمات الخاصة بالأمن والسلامة حرصًا على سلامتهم.

ومن جانبها، تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بانتظام حركة الملاحة بالميناء وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

وكانت حركة الصيد توقفت منذ الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية، المصاحبة لنوة الكرم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسن الأحوال الجوية .. انطلاق 110 مراكب من ميناء البرلس بـ كفر الشيخ

خلال تفقده الشوارع.. محافظ كفر الشيخ يوجه برفع الإشغالات من الطرق.. صور

سروح 90 مركبًا.. استئناف حركة الصيد في ميناء البرلس بـ كفر الشيخ.. صور

بعد سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ.. إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

اكتسب خبرته بعد السفر لباريس.. 11 معلومة لا تعرفها عن المشوار المهنى لمحمد الصغير

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021