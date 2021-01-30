ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تصنف الهجوم على سفارتها في الهند إرهابيًا

السبت 30/يناير/2021 - 02:37 م
إسرائيل تصنف الهجوم
إسرائيل تصنف الهجوم على سفارتها فى الهند إرهابياً
Advertisements
سمر صالح
ذكر السفير الإسرائيلي لدى الهند أن هناك دليلًا يشير إلى أن الانفجار الصغير الذي وقع بالقرب من سفارة بلاده في نيودلهي كان "هجومًا إرهابيًا".

وأضاف السفير الإسرائيلي، رون مالكا، اليوم السبت: أنه "من السابق لأوانه تحديد مَن يقف وراء هذا الهجوم الشرير". 

وأضاف مالكا لشبكة "ويون" الإخبارية، ومقرها الهند: "افتراضنا أنه.. نعم، هجوم إرهابي، استهدف السفارة الإسرائيلية، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت لجمع كل المعلومات لفهم من يقف وراء هذا الهجوم".

كان السفير الإسرائيلي يرد على تساؤلات بشأن تقارير حول العثور على خطاب في موقع الانفجار، موجه لمسؤول بالسفارة، أشار إلى صلة إيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة إرهابية يطلق عليها اسم "جيش الهند" مسؤوليتها، لكن أجهزة أمنية ما زالت تتحقق من صحة المزاعم، حسب وسائل إعلام هندية.

كانت الشرطة الهندية قد أعلنت عن انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي دون وقوع إصابات.

ووقع الانفجار في اليوم الذي يشهد الذكرى 29 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل، وفقا لتغريدة للسفارة عبر موقع "تويتر".

ونتج الانفجار عن عبوة ناسفة بدائية الصنع منخفضة الشدة للغاية وحطم نوافذ عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من السفارة.

وقالت الشرطة في بيان: "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإحداث حالة من التوتر".

وذكرت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية أن العبوة كانت داخل كيس بلاستيكي وتم وضعه على الرصيف.

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومترين من اجتماع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس رام ناث كوفيند ومسؤولين كبار آخرين، وفقًا لتقرير بثته قناة "إن دي تي في".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رويترز: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الهند

عمل إرهابي.. إسرائيل تعلق على انفجار قرب سفارتها في الهند

الهند تتعهد بالقبض على المتورطين في انفجار السفارة الإسرائيلية

مصادر: توقف حركة الطيران في مطار طهران بشكل مفاجئ بسبب هجوم سيبراني

ترشيحاتنا

بشرى سارة..إنتاج 150 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد بحلول مايو

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

اكتسب خبرته بعد السفر لباريس.. 11 معلومة لا تعرفها عن المشوار المهنى لمحمد الصغير

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

أشرف قاسم يرشح كوامي أبوكو للانضمام إلى الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021