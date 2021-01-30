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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

السبت 30/يناير/2021 - 05:06 م
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
تقدم فريق ميلان على نظيره بولونيا بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.

أهدر النجم السويدي إبراهيموفيتش ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 26، ليتمكن أنتي ريبيتش من متابعة الكرة ووضعها في الشباك.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الوسط: كالابريا - توموري -  رومانيولي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - فرانك كيسي-  ساليميكريس.

خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.
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