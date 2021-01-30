الزمالك يفتح باب المفاوضات مع نجم بيراميدز.. تفاصيل

فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء عن رصد الزمالك مبلغ ١٥ مليون جنيه لضم المهاجم.





وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء رد إدارة نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة للحصول على خدمات المهاجم.





وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع مروان حمدي مهاجم فريق المقاصة لضمه في الفترة الحالية ورحب اللاعب بالانتقال للفريق الأبيض وينتظر حسم المفاوضات مع ناديه.





وفي نفس الوقت يتواجد حسام حسن مهاجم سموحة ضمن حسابات الزمالك إلا ان الطلبات المادية لناديه تهدد اتمام الصفقة.