وزنه 65 كيلو.. وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي نيكست في النصف الثاني من 2022

قال محمد خليل نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي نيكست في النصف الثاني من 2022 ووزنه 65 كيلو ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد .





وأضاف محمد خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سيتم إطلاق القمر الصناعي متناهي الصغير ايجيبت كيوب في النصف الثاني من 2021 .





وتابع محمد خليل:" هناك أقمار صناعية يتم إطلاقها لأغراض الاستشعار عن بعد وتقوم بتصوير صور من الفضاء وتحليل البيانات المتواجدة داخل تلك الصور ".





وأكمل محمد خليل:" هناك اقمار اخرى خاصة بأغراض الاتصالات مثل "طيبة واحد" ويقوم بتقديم خدمة الانترنت والاتصالات".



