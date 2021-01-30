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وزنه 65 كيلو.. وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي نيكست في النصف الثاني من 2022

السبت 30/يناير/2021 - 06:43 م
قمر صناعي
قمر صناعي
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هاني حسين
قال  محمد خليل نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه  سيتم إطلاق القمر الصناعي نيكست في النصف الثاني من 2022 ووزنه 65 كيلو ومخصص لأغراض الاستشعار عن بعد .

وأضاف  محمد خليل  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  سيتم إطلاق  القمر الصناعي متناهي الصغير ايجيبت كيوب في النصف الثاني من 2021 .

 وتابع محمد خليل:"  هناك أقمار صناعية يتم إطلاقها لأغراض الاستشعار عن بعد وتقوم بتصوير صور من الفضاء وتحليل البيانات المتواجدة داخل تلك الصور ".

 وأكمل محمد خليل:"  هناك اقمار اخرى خاصة بأغراض الاتصالات مثل "طيبة واحد" ويقوم بتقديم خدمة الانترنت  والاتصالات".

 ولفت محمد خليل:"  مخطط للقمر الصناعي التجريبي نيكست البقاء في الفضاء لمدة عام ولكن قمر طيبة 1 يبقى في الفضاء لمدة تزيد عن 15 عاما وفق المهام الموكلة لكل قمر صناعي" مضيفا:" القمر الصناعي  نيكست يتم تنفيذه بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة مصر فيه بنسبة 45% .
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