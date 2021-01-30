إعلام الشر يستغلها.. كاتب صحفي يطالب الأعلى للإعلام بوقف النشر في القضايا غير الأخلاقية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن المجلس الأعلى للإعلام مسؤول عما ينشر في وسائل الإعلام المصرية وهو قادر على إحداث التوازن بين حرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة.





وأضاف أحمد رفعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك ثغرات يستغلها إعلام الشر لتشويه الوطن ونشر العنف ببعض المعالجات الخاطئة لبعض الأحداث التي تحدث في مصر .





وتابع أحمد رفعت:" يجب وقف النشر في القضايا غير الاخلاقية التي تتعلق بالتحرش مثل قضية واقعة نادي الجزيرة والطبيب المتحرش بسبب استغلال الإخوان لهذا الأمر لتشويه الوطن ".





ولفت أحمد رفعت :" يجب التصدي لتلك النوعية من القضايا بشكل كبير وحصول كل مظلوم على حقه بالقانون ويجب ألا ننشر تلك القضايا في وسائل الإعلام حتى لا يستغلها الإخوان ".



