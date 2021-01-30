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سيارات

دودج: وقف محركات هيلكات V8قريبا والاتجاه إلى السيارات الكهربائية

السبت 30/يناير/2021 - 08:11 م
دودج
دودج
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أماني نوار
أكد الرئيس التفيذي لشركة دوج في تصريحات له، ان أيام محرك الشركة الشهيرة V8 سبور تشارجد سعة 6.2 لتر ، أصبحت معدودة حاليا ، والسبب هو ارتفاع تكاليف ترقية المحرك لتلبية لوائح انبعاثات الكربون الأكثر صرامة ، وليس بسبب نقص الطلب عليه

وأوضح المدير التنفيذي أن الشركة قامت ببيع اكثر من 50.000 سيارة ، بمحرك هيلكات في السنوات الخمس الماضية ، على الرغم أنها أرقام مثيرة للإعجاب بالنظر إلى أن تشالنجر SRT هيكات 2021 ودورانجو SRTهيلكات 2021 بدأ بيعها الآن.

كما أضاف رئيس دودج أنه سيتم التخلص بشكل تدريجي من المحرك ، وهذا يشير إلى أن التوجه العام لصناعة السيارات نحو الكهرباء الآن سيقلل الطلب عليها في المستقبل ، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها اللوائح سيارات العضلات .

واكد رئيس دودج أنه من المقلق أن يعيد التاريخ نفسه ، لأن من المعروف أن سيارات العضلات أخذت عقود كثيرة لتنتعش مرة أخرى ، وتصبح السيارات عالية الأداء اليوم، ومن المعروف أن دودج سيكون لديها طرازات كهرباء في المستقبل، كما أنها ستستغنى عن محركات V8أيضا .
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