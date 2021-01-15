قصة نجاح شركة دودج من صناعة المحركات إلى عملاق السيارات الأمريكية

تعد شركة دودج من أهم السيارات الامريكية التي تأسست عام 1900 في ديترويت، ميشيجان تحت مسمى شركة الإخوان دودج.
وتعني كلمة دودج بالخدعة ، وتمتاز دودج بواجهتها التي تميل إلى التوحش والتي تمكن ناظرها من أن يميزها عن أي شركة سيارات أخرى، تقوم دودج في هذه الفترة بتعزيز مكانتها في جميع الأسواق .
تأسست دودج من قبل هوراس وجون دودج في سنة 1900 ،وكان مقر الشركة في منطقة ديترويت وقد كان عمل الشركة مقتصرا على تطوير محركات السيارات ، وصناعة بعض القطع لهياكل السيارات ، كما أنها نجحت هذا المجال وكانت تمول منتجاتها لشركات كثيرة مثل شركة فورد الحديثة العهد وقتها، ولكن عائلة دودج كان تطمح الي صناعة سيارات متكاملة بالشركة وفي عام 1913 بدأت المحاولات الحقيقية.
وفي عام 1914 تم تصنيع أول سيارة متكاملة تدعي دودج 30 ، وقد نجح هذا الطراز ، وقد تفوق على نظيرتها فورد فقد اكتسب الطراز شهرة واسعة جدًا مما يحمله من مميزات كثيرة وفقد كان الطراز مصنوع من الفولاذ الخالص في حين كانت جميع سيارات ذلك الوقت تصنع من الخشب وكانت بداية النجاحات وفي حلول عام 1916 وقد صنفت شركة دودج في المركز الأول للشركات الأمريكية الأكثر مبيعًا
وتعني كلمة دودج بالخدعة ، وتمتاز دودج بواجهتها التي تميل إلى التوحش والتي تمكن ناظرها من أن يميزها عن أي شركة سيارات أخرى، تقوم دودج في هذه الفترة بتعزيز مكانتها في جميع الأسواق .
تأسست دودج من قبل هوراس وجون دودج في سنة 1900 ،وكان مقر الشركة في منطقة ديترويت وقد كان عمل الشركة مقتصرا على تطوير محركات السيارات ، وصناعة بعض القطع لهياكل السيارات ، كما أنها نجحت هذا المجال وكانت تمول منتجاتها لشركات كثيرة مثل شركة فورد الحديثة العهد وقتها، ولكن عائلة دودج كان تطمح الي صناعة سيارات متكاملة بالشركة وفي عام 1913 بدأت المحاولات الحقيقية.
وفي عام 1914 تم تصنيع أول سيارة متكاملة تدعي دودج 30 ، وقد نجح هذا الطراز ، وقد تفوق على نظيرتها فورد فقد اكتسب الطراز شهرة واسعة جدًا مما يحمله من مميزات كثيرة وفقد كان الطراز مصنوع من الفولاذ الخالص في حين كانت جميع سيارات ذلك الوقت تصنع من الخشب وكانت بداية النجاحات وفي حلول عام 1916 وقد صنفت شركة دودج في المركز الأول للشركات الأمريكية الأكثر مبيعًا