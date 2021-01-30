مستشار الرئيس للصحة: جار تسجيل لقاح صيني جديد في هيئة الدواء.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه جار تسجيل لقاح صيني آخر في هيئة الدواء المصرية.





وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا :".





وتابع عوض تاج الدين :" لم تظهر أي آثار جانبية على كل من حصل على التطعيم من الأطقم الطبية".





واصاف:" لا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا"، مضيفا:" الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا نعتمد على جهة واحدة ".



