الباز يدعو جامعة الدول العربية لتوفير لقاح كورونا لفلسطين

علق الإعلامي محمد الباز على طريقة وصول لقاحات فيروس كورونا إلى الأراضي الفلسطينية، قائلا: الاتحاد الأوروبي بدأ في وضع القيود على تصدير لقاحات كورونا إلى دول العالم.



وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، هناك مشكلة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، وذلك نتيجة القيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي، معقبا: "جميع الدول تتصارع من أجل الحصول على اللقاح طب وفلسطين؟".



واسترسل: الفلسطينيون المتواجدون تحت الاحتلال الإسرائيلي من سيقوم بإعائهم اللقاحات، معقبا: اللي وصل لفلسطين من اللقاح 5 ألاف جرعة فقط..وعدد المصابين هناك وصل إلى 175 ألف مصاب.



وأكمل: اسرائيل وفرت اللقاح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية فقط، ودعا "الباز"الجامعة العربية وأحمد أبو الغيط، لتبني مبادرة لتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطاع.





