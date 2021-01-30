بدء فعاليات البرنامج التدريبي الرابع للمراجعة الداخلية لمفتشي هيئة الأوقاف

انطلقت اليوم السبت فعاليات البرنامج التدريبي الرابع بعنوان: “المراجعة الداخلية والحوكمة .. نحو دور مستحدث للتفتيش العام بهيئة الأوقاف المصرية” بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، بحضور المهندس إبراهيم القصاص ، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية العقارية والزراعة بالهيئة ، والدكتور خالد محمد سعيد مدير إدارة التفتيش الفني ،

وذلك استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل ، والعمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها.





وتستهدف الدورة تدريب عدد (150) متدربا من وكلاء مديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية ، ومديري الشئون المالية والإدارية ، وبعض الكوادر الشبابية المؤهلة بالمناطق التابعة للهيئة ، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم ، وارتداء الكمامة ، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.