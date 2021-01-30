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صندوق العشوائيات: تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من أهم مشاريع الدولة.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:11 م
تطوير عواصم المحافظات
تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى
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محمد القاضي
قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يعتبر من ضمن أهم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هو معالجة مشكلة العمران القائمة حاليا، وتوفر رصيد سكني يعالج مشكلات كبيرة مثل نقل السكان.

وأشار المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إلي أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى له عوائد كبيرة جدا، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو عمرانية، من خلال توفير وحدات سكنية، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من شأنه تحسين الصورة البصرية والعمرانية لها، مشيرا إلي أن مشاركة الأهالي أنسب وسيلة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
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