صندوق العشوائيات: تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من أهم مشاريع الدولة.. فيديو

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يعتبر من ضمن أهم المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هو معالجة مشكلة العمران القائمة حاليا، وتوفر رصيد سكني يعالج مشكلات كبيرة مثل نقل السكان.





وأشار المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إلي أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى له عوائد كبيرة جدا ، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو عمرانية، من خلال توفير وحدات سكنية، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية.



