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أخبار العالم

وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

السبت 30/يناير/2021 - 10:18 م
وفاة الأمير السعودي
وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
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قسم الخارجي
نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ورجال أعمال، الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت، وسبق أن شغل مناصب عسكرية ومدنية عدة، آخرها رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر السعودي.

وتقدم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأسرة الحاكمة في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، خاصة أسرة الأمير فيصل بن تركي وعائلة الفقيد.

وفارق الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الحياة عن عمر ناهز 73 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي، نقل على إثرها للمستشفى.

وغرد الأمير سلطان بن خالد آل سعود قائلا "أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان".

فيما غرد محمد الدعيع الحارس السابق للمنتخب السعودي ونادي الهلال: "خالص العزاء والمواساة للأمير فيصل بن تركي واخوانه الكرام في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز.. نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته".

وشغل الأمير الراحل مناصب عسكرية عدة بينها المستشار الخاص لوزير الدفاع والطيران والمفتش العام، فضلا عن توليه منصب المدير العام  للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير.

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