وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون— فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) January 30, 2021
اللهم ارحم عبدك تركي بن ناصر بن عبدالعزيز واغفرله واسكنه فسيح جناتك وجميع موتى المسلمين ..
ولا حول ولا قوة الا بالله
خالص العزاء والمواساة للأمير فيصل بن تركي واخوانه الكرام في وفاة صاحب السمو الملكي الامير#تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز . نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/sUpSnXvIvf— محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) January 30, 2021
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أسأل الله الرحمة والمغفرة لـ عمي ووالدي الأمير #تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز الذي وافته المنية قبل قليل, اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره و أهلًا خيرًا من أهله وأسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) January 30, 2021
إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون pic.twitter.com/OPNmsFVaDB
#تركي_بن_ناصر_بن_عبدالعزيز— فايز المالكي (@fayez_malki) January 30, 2021
خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وكافة آل سعود الكرام ، واخص بالعزاء اسرة الفقيد وعلى رأسهم الامير فيصل بن تركي بن ناصر. pic.twitter.com/Oj6aKnopW7
رحم الله الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جنّاته.كان داعمًا للإيسيسكو عندما كان رئيسًا للأرصاد وحماية البيئة، واستضافت #السعودية المؤتمرين الأول والثاني لوزراء البيئة وترأست المؤتمر حتى الآن، وكان له أثرٌ كبير في الحصول على دعم مالي مستمر لعقد المؤتمر ومكتبه التنفيذي. pic.twitter.com/qe8kBFSBms— عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) January 30, 2021