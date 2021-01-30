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فن

اللي بيخاف يروح.. محمد هنيدي ينشر برومو فيلم الأنس والنمس

السبت 30/يناير/2021 - 10:32 م
الأنس والنمس
الأنس والنمس
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محمد بدران

كشف الفنان محمد هنيدي، عن البرومو الأول لأحدث أفلامه «الأنس والنمس»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج شريف عرفة، والمقرر طرحه قريبًا.

وظهر محمد هنيدى فى البرومو وهو يتواجد فى قصر كبير ويسمع أصوات مخيفة، ثم يلتقي شخصا وجهه مخيف ويسأله إذا كان "زومبي" ثم يركض مسرعا هربا منه.

وعلق «محمد هنيدي» عبر «إنستجرام» على البرومو وكتب: «اوعى الزومبي هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم الانس والنمس قريبا جدا واللي بيخاااااف يرووووح».

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

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