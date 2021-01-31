ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء تسليم المرحلة الثالثة من إسكان مصر..غداً

الأحد 31/يناير/2021 - 12:58 ص
سكن مصر
سكن مصر
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اعتبارا من غد الإثنين ولمدة شهر كامل؛ في تسليم 408 وحدات سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع سكن مصر  بمنطقة شمال الواحة بالمدينة بإجمالي 17 عمارة سكنية.

واعلن المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز في تصريحات له، إنه من المقرر البدء في تسليم الوحدات من عمارات 149 حتي 151 علي مدار 3 أيام  تبدأ من غد الإثنين حتى الأربعاء من نفس الأسبوع، علي أن يتم تسليم من المتخلفين الخميس التالي له.

اقرأ أيضاً:
كما سيتم تسليم وحدات 152 و 69 و 70 و 76 خلال أيام " الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء" من الأسبوع التالي

وسيتم تسيلم وحدات عمارات "77 ، 147، 148، 18" أيام الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء من الأسبوع التالي و تسليم المتخلفين  من اصحاب الوحدات بتلك العمارات في الخميس التالي.  
واشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24/2/2021.

وتابع: "سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الاثنين1/3/2021"، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

24 يناير.. تسليم 1440 وحدة سكنية ضمن دار مصر بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة

الإسكان: تسليم 1440 شقة فى دار مصر بالقاهرة الجديدة ..24 يناير

اعتبارا من 1 فبراير.. بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

أول فبراير.. تسليم 2280 شقة ضمن "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

الإسكان: بدء تسليم 1512 وحدة بمشروع JANNA بالقاهرة الجديدة فبراير المقبل

غدا.. تسليم 1440 شقة في دار مصر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

بعد إصابته.. لفتة رائعة من الإسماعيلي تجاه عبدالله السعيد

رسميا .. التونسى سيف الدين الجزيري في الزمالك لنهاية الموسم

أخبار التوك شو .. عمرو أديب لـ خالد يوسف: ارجع ما تخفش.. معلومات صادمة عن الفيروس الصيني الجديد.. وفاة سيدة قبل مداخلة تلفزيونية

ارجع ماتخافش ..عمرو أديب يعلق على عودة خالد يوسف ..فيديو

رشيت كحول على المياه خوفاً على أولادي.. عمرو خليل يروي تفاصيل إصابته وأسرته بـ كورونا

تفاصيل عرض الوداد المغربي الجديد لاستعارة أوناجم من الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل