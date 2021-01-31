بدء تسليم المرحلة الثالثة من إسكان مصر..غداً

يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، اعتبارا من غد الإثنين ولمدة شهر كامل؛ في تسليم 408 وحدات سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع سكن مصر بمنطقة شمال الواحة بالمدينة بإجمالي 17 عمارة سكنية.





واعلن المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز في تصريحات له، إنه من المقرر البدء في تسليم الوحدات من عمارات 149 حتي 151 علي مدار 3 أيام تبدأ من غد الإثنين حتى الأربعاء من نفس الأسبوع، علي أن يتم تسليم من المتخلفين الخميس التالي له.





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كما سيتم تسليم وحدات 152 و 69 و 70 و 76 خلال أيام " الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء" من الأسبوع التالي





وسيتم تسيلم وحدات عمارات "77 ، 147، 148، 18" أيام الإثنين و الثلاثاء و الأربعاء من الأسبوع التالي و تسليم المتخلفين من اصحاب الوحدات بتلك العمارات في الخميس التالي.

واشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الأربعاء 24/2/2021.



