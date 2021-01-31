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رياضة

بالميراس يخطف كأس ليبرتادوريس من سانتوس ويحجز مقعدا بـ مونديال الأندية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق بالميراس بـ كأس كوبا ليبرتادوريس بعد فوزه على سانتوس بهدفا دون رد، في المبارة التي أقيمت على ملعب " ماراكانا" بالبرازيل.

وسجل برينو لوبيز هدفا قاتلا في شباك سانتوس في الدقيقة الـ90+9 بضربة رأسية قاتلة.
وتأهل بالميراس بطل ليبرتادوريس إلى كأس العالم للأندية التي تقام في قطر اعتبارا من الرابع من شهر فبراير المقبل، حيث سيحجز الفريق المقعد الأخير في البطولة العالمية التي تستمر حتى 11 فبراير.  

وسيخوض بالميراس مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم السابع من شهبر فبراير في مواجهة الفائز من لقاء هيونداي الكوري وتيجريس المكسيكي في الدور الثاني.  

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية على التوالي التي سيتوج فيها فريق برازيلي باللقب، حيث شهدت النسخة الماضية لعام 2019 فوز فلامينجو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني في النهائي.
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