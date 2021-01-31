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سيارات

أشهر سيارة SUV.. سعر نيسان قشقاي موديل 2019

الأحد 31/يناير/2021 - 01:09 ص
نيسان 2019
نيسان 2019
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أماني نوار
تعتبر نيسان قشقاي من أكثر سيارات SUV ، متعددة الاستخدامات ، بالإضافة إلى أنها من أفضل السيارات اليابانية ، واستطاعت نيسان قشقاي أن تحافظ على مكانتها وثقتها مع العميل المصري في سوق المستعمل ، حيث يبلغ سعر السيارة بداية من 350 ألف حسب حالة السيارة.

مواصفات نيسان قشقاي

تتميز السيارة بوجود محرك رباعي الأسطوانة بسعة 1200 سي سي، يعمل بوقود 92 مما يجعل هذه السيارة أقل استهلاكًا في الوقود.

كما تتمتع السيارة بوسائل الأمان ، وتشمل وسائد هواء امامية وجانبية وستائر للسائق الامامي ،مع نظاك تحكم حركي في السيارة VDC وهو نظام الثبات الإلكتروني الخاص بنيسان ،وقد حصلت السيارة على 5 نجوم فى إختبارات السلامة الأوروبية يورو إن كاب عام 2014.

أما بالنسبة للتصميم، فهي تتمتع بتصميم مختلف يظهر لك السيارة من الخارج بتصميم رياضي ،من الداخل السيارة تحتوي على مقاعد غاية في الاناقة مكسوة بالجلد ، وتتمتع نيسان بمقصورة جذابة ،بالإضافة إلى تعدد الألوان في نيسان قشقاي الذي يجعلها من أفضل الخيارات بين منافسيها.

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