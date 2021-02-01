ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد الحصري: السوشيال ميديا سبب الشحن في لقاءات الزمالك والجونة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد محمد الحصري مدير نادي الجونة أن قرار تعيين رضا شحاتة مديرا فنيا لنادي الجونة تم اتخاذه منذ الموسم الماضي.

وقال الحصري في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن عدم الابقاء على رضا شحاتة في المواسم الماضية كمدير فني كان من أجل الحفاظ عليه واكتمال الخبرات الذي اكتسبها.

وتابع أنه لا أزمة بين الجونة و الزمالك وفريقه كان يرغب في ضم أكثر من لاعب في القلعة البيضاء ابرزهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي الحاليين عندما كانا في الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن السوشيال ميديا سبب الشحن والضغط العصبي في لقاءات الزمالك والجونة في المدرجات أو الملعب.

وأتم أن حسام الزناتي لعب دورا كبيرا في صعود الجونة للدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور

عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها