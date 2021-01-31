سقوط أمطار واضطراب بحركة الملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك استقرارا تاما فى الأحوال الجوية خلال هذه الفترة وحتى بعد غد الثلاثاء.





وكشفت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى"، أن الطقس من المقرر أن يشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من الأربعاء القادم ستبدأ بأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد للمناطق الداخلية.





ونوهت بنشاط للرياح فى السواحل الشمالية وهو ما سيؤدى لاضطراب فى حركة الملاحة البحرية وخاصة على البحر المتوسط وتصل حركة الأمواج لمترين ونصف.





وأشارت إلى ارتفاع لدرجات الحرارة بأكثر من المعدلات بأربع درجات ومن المقرر أن تصل درجات الحرارة اليوم الأحد 23 درجة مئوية مع الشعور بالدفء.





ولفتت لوجود فارق 13 درجة بين درجات الحرارة فى النهار الباكر مقارنة بالساعات المتأخرة فى الليل والتى تصل العظمى 23 أما الصغرى فتسجل 12 درجة وهو ما يشعرنا بالبرودة.





وأوضحت تتأثر البلاد فى الوقت الحالى بمنخفض جوى على السطح فى طبقات الجو العليا وهو ما يجلب كتلة هوائية من شبه الجزيرة العربية والسودان والتى تؤثر بدورها برياح جنوبية غربية، وشرقية وهو يؤدى لارتفاع درجات الحرارة وهو مؤقت وستعاود درجات الحرارة فى الانخفاض مرة أخرى.