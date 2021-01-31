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فن

في ذكرى وفاة سهير الباروني.. تعرف على سر هجومها على عادل إمام

الأحد 31/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سهير الباروني، التي ولدت عام 1937، ورحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2012، عن عمر يناهز 74 عاما، وتعد واحدة من أبرز الكوميديانات في تاريخ والدراما السينما المصرية، وقدمت عددا من الأعمال الفنية الهامة.

وقدمت "الباروني" خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 89 عملا فنيا، حيث بدأت مشوارها الفني في الخمسينيات، وعملت فى التليفزيون والسينما والمسرح، ولكنها تألقت أكثر في المسرح واشتهرت بأداء أدوار الكوميديا عندما تخصصت فى أدوار العانس والفتاة الدميمة والفتاة المغلوبة على أمرها.

ولمعت سهير الباروني، على خشبة مسرح الريحاني، ثم شاركت مع ثلاثي أضواء المسرح الضيف أحمد وجورج سيدهم وسمير غانم مسرحياتهم، وتنبأ الجميع بأن "الباروني" هي الخليفة المحتملة للفنانة الكبيرة زينات صدقي.

وبدلًا من أن تحتل الباروني الصف الأول على الأقل في الأفلام الكوميدية، فضل صناع الأفلام الإعتماد على الفنانات صاحبات الملامح الجميلة والمثيرة طمعًا في الجذب الجماهيري مع وجود الفنان الكوميدي في دور البطولة، ولكن المدهش أن سهير لم تتراجع فقط للدور الثاني كما فعلت "زينات صدقي"، بل سقطت "سهير" في أدوار هامشية صغيرة.

وكانت قد انتقدت سهير الممثلات اللاتى يقبلن القُبُلات في المشاهد، وقالت فى أحد حواراتها الصحفية: "لا أحب الممثلات اللي بيتباسوا، والزوج اللي يسمح لمراته أو أخته إنها تتباس في الفيلم يبقي راجل ديوث"، رأت أن مشاهد القبلات قديمًا لم تكن بالبشاعة التي تظهر في الأعمال الحديثة.

وقالت إنه في السابق كان يتم التشويش على الصورة من خلال فتح الشبابيك أو انطفاء "لمبة" جاز، وهاجمت تصريح عادل إمام الذى قال فيه "معندناش ستات تشتغل في الفن"، وردت عليه قائلة: "أنا بقولك ياعم عادل يعني إحنا نقعد في بيوتنا ونشحت مثلًا؟ هو بصفته إيه يقول الكلام ده، ما هو بيعمل مناظر خليعة مع الممثلة اللي قدامه، جاي النهارده يحرم التمثيل على الستات".
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