الإنترنت أصبح من الأساسيات.. سكان حدائق الأهرام يشكون من عدم توافر خطوط أرضية

أرسل القارئ إسلام قطب شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررًا من عدم وجود خطوط تليفون أرضية بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام، ما ترتب عليه عدم وجود إنترنت أرضي، فضلا عن أن شبكات التليفون المحمول ضعيفة بالمنطقة.





وقال قطب في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة ن بالبوابة الثالثة بحدائق الأهرام من عدم توافر خطوط تليفون أرضي مما تسبب عدم وجود إنترنت أرضي".





وطالب إسلام قطب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة لأن الإنترنت أصبح من أساسيات التعليم في مصر.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.