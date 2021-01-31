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احذر .. «بابجي» من أخطر الألعاب الإلكترونية على طفلك

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 ص
بابجي
بابجي
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ريهام فيكتور
قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن الألعاب الإلكترونية كثيرة جدا وتؤدى إلى مخاطر في ثقافة الأطفال والشباب وتفكيرهم ونشأتهم وعلاقتهم بالمجتمع .

وأضاف "حجاج"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرتبة الأولى لتلك الألعاب الإلكترونية لعبة بابجي، لأنه يتم استخدامها في تغيير بعض المفاهيم والأفكار الدينية .

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن هناك بيانا من الأزهر حذر بشكل غير مباشر من لعبة بابجي التي تغير عقائد  دينية داخل اللعبة ، منوهًا بأن العنف الكبير الموجود داخل اللعبة لم يعد يفرق بين الخيال والواقع .

وتابع خبير أمن المعلومات،  أن الطفل قد لا يستوعب الواقع والتخيل وبالتالي يمارس العنف خارج اللعبة أيضًا، وفى بعض الأطفال تسرق الحسابات الإلكترونية المربوطة بالإيميل الخاصة ببعضهم وفى بعض الأحوال يؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل.

وأكد خبير أمن المعلومات ، أن فكرة عمل المنصة التكنولوجيا لها بعد نفسي  وهو استغلال الفئة المستهدفة من اللعب للجلوس اكثر وقت ممكن أمامها.
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