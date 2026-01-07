نحتاج تشريعات.. نقابة المحاميين شمال القاهرة تكشف كيفية مواجهة تجاوزات تصوير جنازات المشاهير

كشف هيثم مجدي عضو مجلس نقابة محاميين شمال القاهرة، كيفية مواجهة أزمات وتجاوزات تصوير جنازات وعزاءات المشاهير في مصر .

وقال هيثم مجدي في حواره على قناة " المحور "، :" نحتاج إلى تشريعات كثيرة من أجل وضع حد للتجاوزات المتواجدة في تصوير جنازات المشاهير ".

وتابع هيثم مجدي :" وزارة الداخلية تقوم برصد أي مخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ".

واكمل هيثم مجدي :" وسائل السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي في تطور مستمر ولابد من تواجد تشريعات تواجه أي تجاوزات قد تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ".