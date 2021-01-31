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أخبار العالم

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

الأحد 31/يناير/2021 - 09:59 ص
الأمير تركي بن ناصر
الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود
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قسم الخارجي
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.


وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، والذي نشرته صحيفة "سبق": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه اليوم، الأحد في مدينة الرياض".


واختتم البيان بالقول: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون". 


وشغل الأمير الراحل، العديد من المناصب العسكرية والمدنية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وترأس المركز الوطني للأرصاد الجوية.


وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أول من أمس، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقًا لتغريدة لنجل الراحل، الأمير فيصل بن تركي.
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