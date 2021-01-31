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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا وتمحورها .. سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة لقاح من الهند

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 ص
سلطنة عمان تتسلم
سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة لقاح من الهند
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دعاء أبوهشيمة
تسلمت سلطنة عمان اليوم، الأحد، من الهند 100 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، تسلمت السلطنة ١٠٠ ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من جمهورية الهند، وهو من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات .

وأوضح وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، أنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح " فايزر بيونيتك " أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح " أسترازينيكا ".

وأشار السعيدي، إلى أن الدلائل الأولية تفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة المصنعة لكوفيد -19.

وقال وزير الصحة العماني إنه لا يستبعد " مطلقا " الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة، مؤكدا أنه تم مخبريا تسجيل 4 حالات في السلطنة .

وفي وقت سابق، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.
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