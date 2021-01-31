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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 52 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، رحلاتها الجوية إلى 52 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 4802 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، ندچمينا، الرياض، تونس، كازابلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، ابوچا، لندن، الدمام، باريس، أسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، جدة، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، اديس ابابا، أبوظبي)، بالإضافة إلى 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4802 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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