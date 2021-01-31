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أخبار البلد

وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا الهندي إلى مطار القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:13 ص
لقطة من الرادار لرحلة
لقطة من الرادار لرحلة شحنة اللقاح
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نورهان خفاجي
وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، اليوم الأحد، شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند، تقدر بنحو 50 ألف جرعة من اللقاح استرازينيكا، وذلك ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة. 

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الشحنة وصلت القاهرة على طائرة الخطوط الإماراتية رقم EK927، قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات الإفراج عنها .

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشؤون الصحة والوقاية، أعلن مساء أمس السبت، أن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر  بشكل  تدريجي، وأشار إلى وصول 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا لـ مصر ".

وقال عوض تاج الدين، إن اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح استرازينيكا مصنعة في الهند، أن السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها  بشكل طاريء، وستكون الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على اللقاح. 

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح  ولا نعتمد على جهة واحدة، وأن مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من ادوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات. 
وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا الهندي إلى مطار القاهرة
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