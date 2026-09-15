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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الإسماعيلي السابق : الدراويش مظلوم.. ويدفع ثمن الصراعات الداخلية

الإسماعيلي
الإسماعيلي
علا محمد

كشف أحمد الجمل، لاعب الإسماعيلى السابق، أن النادى لم يشهد أى مشاكل مادية خلال فترة تولى إبراهيم عثمان مسؤولية إدارة النادى.

وقال الجمل عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، إن الإسماعيلى يدفع حاليًا ثمن الصراعات الداخلية التى أثرت بشكل كبير على النادى، مشيرًا إلى أن الفريق فى حاجة إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من أزمته الحالية.

وأضاف: «الإسماعيلى نادى كبير لكنه مظلوم، ولا بد من فك القيد وتكوين فريق بشكل احترافى، قادر على إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية».

وشدد لاعب الإسماعيلى السابق على ضرورة وضع مصلحة النادى فوق أى خلافات، والعمل على بناء فريق قوى يستطيع المنافسة والعودة من جديد إلى الطريق الصحيح.

أحمد الجمل لاعب الإسماعيلى السابق الإسماعيلى إبراهيم عثمان لاعب الإسماعيلى

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