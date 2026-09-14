علي غيط يكشف أسباب استقالته.. ويؤكد: ما يحدث في الإسماعيلي بفعل فاعل

كشف علي غيط، نائب رئيس نادي الإسماعيلي، عن أسباب استقالته من نادي الإسماعيلي لأول مرة منذ رحيله عن المنصب، مؤكدًا أن ما يحدث داخل النادي كان بفعل فاعل.



وأكد علي غيط، خلال استضافته في برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن إم تي أي، أنه قرر الاستقالة من منصبه في الإسماعيلي بسبب عدم إضافته للنادي أي شيئ.



وأضاف: «الجميع تخلى عن الإسماعيلي مما أدى إلى هبوطه، وكان هناك شركة إماراتية وصلت لمراحل متقدمة للاستثمار في الإسماعيلي، والشركة الإماراتية كانت ستدير كرة القدم مع الإبقاء على اسم الإسماعيلي».



وتابع: «لا أعلم سر فشل صفقة استثمار الشركة الإماراتية في الإسماعيلي، وطلبنا من وزير الرياضة الحصول على 15 مليون ودعم للنادي الإسماعيلي".



وأتم نائب رئيس الإسماعيلي السابق: «ما حدث في الإسماعيلي كان بفعل فاعل وتعرضنا لظلم تحكيمي وقدمنا تصور لحل أزمات الزمالك لكن لم يعلن عنها حتى الآن».