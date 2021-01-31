رئيس جامعة القاهرة: مستعدون بشكل كامل لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة الدولية جزء من الجامعة الأم وتخضع قواعد التحاقها عن طريق مكتب التنسيق.





وأضاف "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جامعة القاهرة الدولية لها تنسيق داخلى داخل الجامعة، من الطلاب التى ترغب فى الالتحاق بجامعة لها درجات علمية مزدوجة مع جامعات أجنبية يتقدمون للالتحاق بهذه البرامج.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذا يساعد فى الحصول على شهادة مشتركة بين جامعة القاهرة والجامعة الأجنبية، وبالتالى يمر الطالب لاختبارات قبول للالتحاق بهذه البرامج.





وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أن المسألة لن تتوقف على المجموع فقط وإنما على المهارات الشخصية والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، لأن الجامعة تهدف إلى إعداد جيل يؤدي وظائف المجتمع.



