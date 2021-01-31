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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بشبرا الخيمة.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 11:38 ص
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد محور شركات البترول
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، والقطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتابع المحافظ، مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد، كما تابع  أعمال رصف طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول.

وشدد المحافظ، على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1500م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني.

ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقه لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، استهلها بتفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.

وأشار أنه تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بشبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بشبرا الخيمة.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بشبرا الخيمة.. صور
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