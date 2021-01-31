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رياضة

تعرف على مشوار الدنمارك والسويد في بطولة العالم قبل نهائي مونديال كرة اليد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:55 ص
الدنمارك
الدنمارك
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القسم الرياضي
يقام فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 لمواجهة قوية بين الدنمارك حامل اللقب فى النسخة الأخيرة ونظيره السويد، بينما يلتقى إسبانيا وفرنسا فى لقاء تحديد الميدالية البرونزية.

وقبل المباراة  تعرف على مشوار الدنمارك والسويد في البطولة  

بدأ منتخب الدنمارك لكرة اليد مشاركاته في بطولة العالم بالفوز على  البحرين  بنتيجة 34/20، ثم الكونغو الديمقراطية 39/19، وفي ختام الدور التمهيدى تغلب على الأرجنتين 31/20  وتصدر مجموعته.

وفى الدور الرئيسى  من البطولة التقى مع قطر وفاز عليه 32/23، وبعد ذلك واجه اليابان وفاز عليه أيضا 34/27 ، ورغم أن الدنمارك ضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة إلا أنه حافظ على سلسلة الفوز وتغلب على كرواتيا في ختام الدور الرئيسى بنتيجة 26/38 .

ووصل الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد، وتغلب على مصر بركلات الترجيح  4/ 3 ، ثم فاز على إسبانيا 33/35 ، ليلتقى مع السويد اليوم.

وبالانتقال إلى منتخب السويد فافتتح مبارياته بالفوز على مقدونيا الشمالية  20/32، ثم فاز على تشيلى 41/26 ، وكذلك على مصر 24/23 ، ليتصدر المجموعة. 

وفى الدور الرئيسى تعادل مع بيلاروسيا 26/26، ومع سلوفينيا 28/28 ، لكنه فاز على الاتحاد الروسى 20/34، محافظا على صدارة المجموعة أيضا. 

صعد السويد إلى ربع نهائي المونديال وفاز على قطر 23/35 ، وصعد إلى نصف النهائي وفاز على فرنسا بنتيجة 32/26 ، ليحصل على تذكرة النهائي، بعد غياب دام 20 عاما.
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