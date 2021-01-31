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أخبار العالم

قادة الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير تركي بن ناصر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:16 م
قادة الإمارات
قادة الإمارات
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شيماء مصطفى
بعث رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الشيخ خليفة عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأمير تركي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الصبر والسلوان.

كما بعث حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، والذي نشرته صحيفة "سبق": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه اليوم، الأحد في مدينة الرياض".

واختتم البيان بالقول: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون". 

وشغل الأمير الراحل، العديد من المناصب العسكرية والمدنية منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وترأس المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أول من أمس، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقًا لتغريدة لنجل الراحل، الأمير فيصل بن تركي.
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