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رياضة

لاڤيينا يختتم استعداداته لمواجهة فريق أبوتيج بتمهيدي كأس مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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رباب الهواري
يخوض لاعبو الفريق الأول لنادى لاڤيينا تدريبهم الأخير بعد ظهر اليوم استعدادًا للمواجهة القادمة للفريق مع فريق ابو تيج ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر والذى سيقام على ستاد الاسيوطى الثانية ظهر غدا الاثنين .

وكان الجهاز الفنى بقيادة  عصام عيد المدير الفني و يوسف عمر المدرب العام وأحمد صلاح المدرب المساعد قد أكدوا على اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة على ضرورة استغلال كل الفرص التى ستتاح أمام المرمى مع غلق جميع المساحات أمام لاعبي ابو تيج حتى يتم حسم اللقاء مبكرا  خاصة أن مباريات الكأس دائما ما تحمل المفاجآت وفريق ابو تيج فاز فى الدور التمهيدي الثانى على فريق الفيوم العريق وأخرجه من كأس مصر وهو ما يوحى بأن الفريق من الفرق الجيدة ويمتلك عناصر مميزة .

من جانبه أعرب ك وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن ثقته الكاملة فى إمكانيات الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز سواء فى الدورى أو فى كأس مصر خاصة أن إدارة النادى برئاسة محمود الاسيوطى لا تتأخر فى تلبية احتياجات الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه وهو الصعود هذا الموسم إلى القسم الثالث ثم الموسم القادم القسم الثاني والموسم الثالث الصعود للدورى الممتاز بناء على الخطة الموضوعة للنادى خلال الفترة القادمة


جدير بالذكر أن لاڤيينا يتصدر جدول الدورى بالعلامة الكاملة 9 نقاط قبل بداية الدور الثاني للدورى وفى الأدوار التمهيدية فى كأس مصر، فاز لاڤيينا على فريق ابو كساة أحد أندية القمة فى القسم الثالث منطقة الفيوم 0/8 ثم الفوز على الواسطى الذى ينافس على الصعود للممتاز ب بملعبة 1/2
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