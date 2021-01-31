وزير النقل أمام البرلمان: 220 مليار جنيه إجمالي تكلفة تطوير السكة الحديد الحالية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك استخداما للتقنيات الحديثة في إعادة تطوير الأسفلت من خلال معدات حديثة، وذلك لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع في هذه التقنية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.









وأضاف الفريق كامل الوزير - خلال إلقائه بيانه أمام مجلس النواب - أنه تم تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكي وتم التخطيط لاستخدامها على 21 طريقا من خلال شركة وطنية مصرية.









ولفت إلى أن الربط مع دول الجوار أصبح في الظروف الحالية وما يحدث في المحيط الإقليمي ضرورة، وتم البدء بطريق كيب تاون المار بـ 9 دول أفريقية، والطريق الدولي الساحلي من السلوم حتى بني غازي، وإنشاء طريق مصر تشاد مرورا بليبيا.











وعن مشروعات السكك الحديدية، أوضح أنه تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية وإنشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطهما معا، حيث إن تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.









وكشف عن أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة ازدواج ووصلات جديد وإشارات وعمل موانئ جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.









وتابع: "تشمل عناصر الخطة أيضا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائي وشبكات المترو حتى يكون لدينا منظومة نقل متطورة".









وقال إن هناك توجيها من الرئيس بإنشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التي تعمل في مجال السكك الحديدية لكي نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المخطط تطوير 180 محطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 176، فضلا عن تطوير الورش.











وعن تطوير العربات، قال إنه تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة وتم التعاقد على 200 عربة نوم جديدة من إسبانيا، فضلا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها في شهر يونيو، وتم التعاقد على 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببني سويف.









وكشف عن أن منطقة برديس أصبحت منطقة تنموية بنخطط خط عرضي من أسوان حتى برديس بطول 325 كيلومترا.









وتابع الفريق كامل الوزير: "هناك نقله نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وذلك من خلال إنشاء القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتى العاصمة الإدارية".









واستطرد: "كما تشهد النقلة النوعية في مجال القطارات الكهربائية شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 1775 بتكلفة 3 مليارات دولار شاملة توريد 5 قطارات وصيانة وإصلاح لمدة 15 عاما، وقد تم التعاقد على خط العلمين العين السخنة بطول 460 كيلومترا واستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالخط الثالث للمترو والخط الرابع بدءا من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، والخط الخامس من الخصوص حتى المعادي الجديدة، كما نعمل على تطوير الخطين الأول والثاني للمترو".









وكشف عن تنفيذ مشروعات لمترو الأنفاق بالإسكندرية ومن المتوقع في شهر أبريل المقبل أن يكون هناك تحالف للعمل على إنشاء مترو أبو قير، فضلا عن تطوير ترام الرمل.