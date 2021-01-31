محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بسوق العصر استعدادًا للافتتاح

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ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد بتكثيف العمل فى تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى لتضاهى حديقة فريال بحى الشرق ،وذلك نظرا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى مدينة بورفؤاد، وتماشيا مع خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق و إطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت فى تحويل الحدائق الى متنزهات ومنتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.





وشدد المحافظ على إعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزه ببورفؤاد، وإنشاء مسرح بالحديقة بالإضافة إلى إقامة البرجولات وكراسى لكبار السن و تهيئة الأشجار والزهور بالحديقة لتضاهى حديقة فريال التاريخية، لافتا أن حديقة المنتزه من أهم الحدائق بمدينة بورفؤاد وتعد واجهة حضارية وجمالية لبورفؤاد مما يتطلب تجميلها على أعلى مستوى.



