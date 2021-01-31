محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بسوق العصر استعدادًا للافتتاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة آخر التطورات الجارية بسوق العصر ١، ٢ بحى العرب وذلك فى إطار الاستعداد لافتتاح السوق قريبا، جاء ذلك بحضور المهندس طارق نوفل رئيس مجلس إدارة شركة الفتح المسؤولة عن أعمال إنشاء سوق العصر.
ووجّه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بسوق العصر ١،٢ ، حتى يتم افتتاحها فى أقرب وقت لبدء تشغيل السوق، لافتا أن المحافظة استطاعت القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى تماشيا مع الطفرة التى حققتها المحافظة فى كافة المجالات.
اقرأ أيضًا :
ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد بتكثيف العمل فى تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه ببورفؤاد والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى لتضاهى حديقة فريال بحى الشرق ،وذلك نظرا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالى مدينة بورفؤاد، وتماشيا مع خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق و إطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت فى تحويل الحدائق الى متنزهات ومنتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين على أعلى درجة من الكفاءة.
وشدد المحافظ على إعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزه ببورفؤاد، وإنشاء مسرح بالحديقة بالإضافة إلى إقامة البرجولات وكراسى لكبار السن و تهيئة الأشجار والزهور بالحديقة لتضاهى حديقة فريال التاريخية، لافتا أن حديقة المنتزه من أهم الحدائق بمدينة بورفؤاد وتعد واجهة حضارية وجمالية لبورفؤاد مما يتطلب تجميلها على أعلى مستوى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم مع عدد من مسئولى الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات الحالية وبحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.