سألنا الجماهير: هل تؤيد إلغاء تقنية الفار في الدوري.. فيديو

بعد الجدل المثار حول تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى، وغياب العدالة الكروية من وجهة نظر الشارع المصرى، رصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير فى مناقشات إلغاء الفار فى الدورى المصرى.





قال محمد سيد إن استخدام تقنية الفار فى الدورى المصرى غير عادلة وذلك بسبب التحكيم ولكنه لا يؤيد إلغاء التقنية لأنها تستخدم فى الدورى الأوروبي منذ وقت ومن خلالها تطبق العدل الكروى ولم تحدث المشادات أو السلبيات التى نراها فى الدورى المصرى.





وعلق أحمد خالد قائلا إن إلغاء تقنية سيقلل الكثير من المشادات بين الفرق فى المباريات لأن اللاعبين يرون أن التقنية غير عادلة.





وأضاف سيد عبد الله أنه لا يؤيد إلغاء تقنية الفار لأنها عادلة بما يكفى ومن الجيد استخدام التكنولوجيا فى المباريات وعلق أنه يجب الاستعانة بالحكام الأجانب أو إرسال فريق من الحكام المصريين لتعلم استخدام تقنية الفار.









يذكر أن اتفق اتحاد الكرة المصرى مع الشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفار فى الدورى المصرى على تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة بالدورى المصرى مقابل 1800 يورو.





كما اتفق الاتحاد على أن ترسل الشركة الإسبانية بعض الأجهزة الحديثة خلال الأيام المقبلة، لتحسين التقنية فى الدورى المصرى.