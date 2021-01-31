بدء رفع كفاءة مدارس سيدي عبدالرحمن بمطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد بدء الإجراءات الإنشائية الخاصة برفع كفاءة مدارس معاذ بن جبل الابتدائية وسيدي عبدالرحمن الاعدادية الثانوية المشتركة بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين بحضور سحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية و مسعد بدوي وكيل الإدارة التعليمية .









واكد مدير تعليم مطروح أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر والذي يأتي ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للقرى المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وأوضح سلامة عقب جولته التفقدية أنه سيتم رفع كفاءة المدرستين بتطوير وتجهيز 18 فصلا بهما وانشاء مبني ملحق بالمدرسة الثانوية سعته 14 فصلا لتشجيع الفتيات علي مواصلة تعليمهن وذلك من خلال صندوق تحيا مصر وفي إطار التعاون المشترك المثمر مع محافظة مطروح.





وأضاف أنه سيتم إنشاء مدرسة سيدي عبدالرحمن الابتدائية الجديدة بسعة 33 فصلا لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بالقرية، بالإضافة إلي إنشاء مدرسة فنية لأول مرة في إدارة العلمين تخصص سياحة والفنادق لمواكبة النهضة العمرانية والسياحية في تلك المنطقة مع تدشين مدينة العلمين الجديدة وانشاء صروح سياحية وفندقية عملاقة تضاهي مثيلتها في أوروبا.





وعقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مسئولي صندوق تحيا مصر لمناقشة البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمدارس سيدي عبدالرحمن، مؤكدا لهم ضرورة ارسال صورة البروتوكول الي مديرية التربية والتعليم فيما يخص التعليم حتي يتسني إرسالها عن طريق إدارة التخطيط والمتابعة لمدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لأعمال إنشائها وفق القواعد والقوانين المنظمة لهذا العمل .



