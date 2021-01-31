تدريبات منفردة لثلاثي الزمالك الجديد

خاض أيمن حفني ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنضم حديثا لصفوف الفريق تدريبات تأهيلية منفردة اليوم الأحد.





وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، خوض الثلاثي تدريبات تأهيلية قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.





يذكر أن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أعلن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل مواجهة غزل المحلة.





ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على ملعب المحلة في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.







