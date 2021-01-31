وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تحتاج لتفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.





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وأوضح وزير التعليم العالي - خلال احتفالية ختام فعاليات البرنامج الريادي "التميز البحثي متعدد التخصصات ( مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة ) في ضوء استراتيجية مصر 2030، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، أن الأبحاث العلمية الحديثة تؤكد أن الجامعة فى المستقبل متعددة التخصصات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجامعات التى تقدم شهادات متعددة التخصصات فى مختلف المجالات العلمية، من خلال إنشاء دورات جديدة متعددة التخصصات في علوم النانو أو تخصصات العلوم الحيوية الرياضية، وغيره.





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وشدد على أنه في كثير من الحالات يبدأ تعدد التخصصات على مستوى الدراسات العليا فى المجالات العلمية ذات الصلة للغاية مثل العلوم الإنسانية أو الفنون الحرة أو العلوم، ولا تمتد غالبًا إلى ما وراء هذه التخصصات.



