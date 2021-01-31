ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تحتاج لتفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية

الأحد 31/يناير/2021 - 03:36 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية،  وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج  للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات،  بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.

اقرأ أيضا | محمود علم الدين يوضح طرق إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

وأوضح وزير التعليم العالي - خلال  احتفالية ختام فعاليات البرنامج الريادي "التميز البحثي متعدد التخصصات ( مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة ) في ضوء استراتيجية مصر 2030، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، أن الأبحاث العلمية الحديثة تؤكد أن الجامعة فى المستقبل متعددة التخصصات، مشيرا إلى أن هناك العديد من  الجامعات التى تقدم شهادات متعددة التخصصات فى مختلف المجالات العلمية، من خلال إنشاء دورات جديدة متعددة التخصصات في علوم النانو أو تخصصات العلوم الحيوية الرياضية، وغيره.

اقرأ أيضا | مش بتنقص في الدرجات.. وكيل شئون آداب عين شمس: الأعذار الطبية لها امتيازات خاصة أثناء الاختبارات

وشدد على أنه في كثير من الحالات يبدأ تعدد التخصصات على مستوى الدراسات العليا فى المجالات العلمية ذات الصلة للغاية مثل العلوم الإنسانية أو الفنون الحرة أو العلوم، ولا تمتد غالبًا إلى ما وراء هذه التخصصات.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف من خلال إنشاء الجامعات الدولية والخاصة الجديدة مواكبة البرامج والأفكار متعددة التخصصات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. مش بتنقص في الدرجات.. وكيل شئون آداب عين شمس: الأعذار الطبية لها امتيازات خاصة أثناء الاختبارات

السيسى يوجه بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تحويل معهدين لكليات يخدم المشروعات القومية .. نتابع توجيهات الرئيس لإنشاء برامج دراسية تواكب سوق العمل

وزير التعليم العالي يحسم موعد عودة الدراسة وعقد امتحانات الجامعات

نائبة تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالاهتمام بالعلوم الحديثة والتخصصات المتطورة في الجامعات

طارق شوقي وخالد عبد الغفار يشهدان احتفالية ختام البرنامج الريادي بالتعاون مع بنك المعرفة

ترشيحاتنا

كورونا يفتك بـ 3 من أسرة واحدة في أقل من أسبوع بالشرقية | صور

أخبار الفن | خالد يوسف يعلن إصابته بـ فيروس كورونا .. غادة رجب تستقبل مولودتها الأولى

لحظة وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا لمطار القاهرة.. شاهد

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

أمير مرتضى ساخرا: فين الصفقات؟

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه